В Харькове горел бывший "Кожзавод": есть жертвы

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Вторник, 20 декабря 2016, 11:53

В Харькове на территории бывшего "Кожзавода" произошел пожар, в результате которого, как минимум, два человека погибли.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Отмечается, что в 7:57 в дежурную часть в Харьковской области поступило сразу несколько сообщений о пожаре, который произошел на территории бывшего "Кожзавод" на улице Шевченко, 327 в Харькове.

 
гсчс

Пожар охватил складское одноэтажное металлическое здание одного из частных предприятий, в котором хранилась готовая продукция и сырье для изготовления хозяйственных товаров из пластика, резины и других полимеров. По словам заявителей, стало известно о широком распространении огня.

К месту вызова были направлены 8 пожарно-спасательных подразделений ГСЧС на автоцистернах.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен весь ангар на площади 260 кв.м., а его крыша во многих местах была разрушена.

 

Пожар локализовали в 09:46, не допустив переброски огня на соседние здания.

Во время проведения работ по разбору конструкций крыши ангара были обнаружены тела двух человек.

Сейчас продолжается ликвидация имеющихся очагов горения.

 

Причина и ущерб устанавливаются.

Темы: чрезвычайное происшествие Харьков
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