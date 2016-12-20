США расширили санкции против РФ из-за ее роли в конфликте в Украине

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Вторник, 20 декабря 2016, 20:49

США расширили санкции против физических и юридических лиц в связи с ее ролью в конфликте в Украине.

Об этом говорится в сообщении Минфина США.

Санкционный список пополнили семеро россиян: Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев и Евгений Пригожин.

Кроме того под санкции попали такие юридические лица, как Крымские порты", "Крымская железная дорога", АО "Институт "Стройпроект", компания "Трансфлот" и другие. Всего в перечне более 30 организаций.

Также под санкции попали корабли под российским флагом – "Сталинград" и "Маршал Жуков".

Ранее сообщалось, что 19 декабря Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 31 июля следующего года.

Как известно, санкции против энергетического, оборонного и финансового секторов РФ были введены 31 июля 2014 года и были усилены в сентябре 2014 года.

Европейская правда

Темы: США санкции
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