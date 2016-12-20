США расширили санкции против РФ из-за ее роли в конфликте в Украине
США расширили санкции против физических и юридических лиц в связи с ее ролью в конфликте в Украине.
Об этом говорится в сообщении Минфина США.
Санкционный список пополнили семеро россиян: Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев и Евгений Пригожин.
Кроме того под санкции попали такие юридические лица, как Крымские порты", "Крымская железная дорога", АО "Институт "Стройпроект", компания "Трансфлот" и другие. Всего в перечне более 30 организаций.
Также под санкции попали корабли под российским флагом – "Сталинград" и "Маршал Жуков".
Ранее сообщалось, что 19 декабря Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 31 июля следующего года.
Как известно, санкции против энергетического, оборонного и финансового секторов РФ были введены 31 июля 2014 года и были усилены в сентябре 2014 года.
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