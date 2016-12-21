Путин перенес большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин 22 декабря примет участие в траурных мероприятиях, связанных с прощанием с послом РФ в Турции Андреем Карловым, убитым террористом.

В этой связи большая пресс- конференция президента России состоится 23 декабря, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"В связи с тем, что в четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день", – пояснил Песков.

"Президент примет участие в траурных мероприятиях", – добавил он.

"Большая пресс-конференция президента состоится в пятницу, 23 декабря, в полдень", – сказал Песков.

Условия проведения пресс-конференции остаются прежними, уточнил он.

"Ведомости" отмечают, что до сих пор ежегодную большую пресс-конференцию президента РФ не переносили ни разу.

В этом году ее планируют провести в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.

В 2015 году большая пресс-конференция Путина состоялась 17 декабря там же и длилась 3 часа 7 минут.