Путин перенес большую пресс-конференцию

4408 просмотров
0
Среда, 21 декабря 2016, 09:20

Президент России Владимир Путин 22 декабря примет участие в траурных мероприятиях, связанных с прощанием с послом РФ в Турции Андреем Карловым, убитым террористом.

В этой связи большая пресс- конференция президента России состоится 23 декабря, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"В связи с тем, что в четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день", – пояснил Песков.

"Президент примет участие в траурных мероприятиях", – добавил он.

"Большая пресс-конференция президента состоится в пятницу, 23 декабря, в полдень", – сказал Песков.

Условия проведения пресс-конференции остаются прежними, уточнил он.

"Ведомости" отмечают, что до сих пор ежегодную большую пресс-конференцию президента РФ не переносили ни разу.

В этом году ее планируют провести в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.

В 2015 году большая пресс-конференция Путина состоялась 17 декабря там же и длилась 3 часа 7 минут.

Темы: Путин Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира 20 декабря 2016, 18:48
Обама признался, что пригрозил Путину 16 декабря 2016, 22:58
"Левада-центр" извинился, что "занизил" любовь россиян к Путину 16 декабря 2016, 17:59
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
РАДА ПРИНЯЛА ГОСБЮДЖЕТ-2017
Парубий снова объявил перерыв в работе ВР
Рада приняла закон о создании Финполиции и единого реестра НДС
Порошенко и Яценюк прибыли в Раду - нардеп
Все новости
Э-Шарж

Без паники, деньги есть!

Новогодние корпоративы

Инструкция для интроверта