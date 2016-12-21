Участникам митинга в пользу мошенников не заплатили деньги – ГПУ

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Среда, 21 декабря 2016, 10:12

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей участникам организованной группы, которая незаконно завладела денежными средствами юридических и физических лиц-предпринимателей.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Генпрокуратура совместно с Государственной фискальной службой разоблачила преступную группировку, которая под предлогом якобы реализации металлопродукции занималась незаконным завладением денежных средств юридических и физических лиц-предпринимателей.

Фактически мошенники создавали фирмы-однодневки, брали предоплату за якобы поставку товара, а затем исчезали.

По словам первого заместителя генпрокурора Дмитрия Сторожук, потерпевшими признаны более 50 человек, которым причинен ущерб на сумму свыше 10 млн грн, наложен арест на имущество и денежные средства участников организованной группы на сумму 8 млн грн.

Участников преступной группы, в том числе ее организаторов, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, им объявлены подозрения в мошенничестве, а также по фактам фиктивного предпринимательства.

Соломенский районный судом Киева по ходатайству следователя, согласованному с процессуальным руководителем, избран организованной группе мера пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время, в ГПУ отмечают, что во время заседания по избранию меры пресечения под зданием суда состоялся организованный митинг в поддержку задержанных. Люди пытались препятствовать работе суда, прокуроров и следователей. По этой причине суд перенес рассмотрение дела.

"А уже на следующий день в помещение суда те же представители общественности пришли с другими требованиями, по их словам, адвокаты подозреваемых обещали им заплатить за участие в митинге, а в результате деньги не отдали. Обманутые участники митинга обратились в прокуратуру с жалобой на мошеннические действия этих лиц", – рассказал Сторожук.

По его словам обманутые участники митинга преимущественно пожилые женщины, которые приехали в Киев из других городов Украины.

"Эти представители общественности поверили людям, которых правоохранительные органы задержали за то, что они обманули несколько десятков бизнесменов. И в результате сами пострадали от действий мошенников", – отметил заместитель Луценко.

По его словам, заявления указанных граждан будут приобщены к делу.

Темы: Генпрокуратура
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