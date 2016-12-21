Российский "Сбербанк" не собирается уходить из Украины

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Среда, 21 декабря 2016, 15:44

Крупнейший российский банк "Сбербанк" планирует и далее работать в Украине, несмотря на "непростые условия".

Об этом в эфире канала "Россия24" заявил руководитель банка Герман Греф.

"В Украине мы работаем в непростых условиях, каждую неделю происходят инциденты. Наши активы снижаются, пока не планируем продавать бизнес", – заявил Греф.

Он добавил, что условия не позволяют выйти с украинского рынка без потерь.

Также Греф заявил, что банк не планирует уходить из Турции. По его словам, охрану отделений и сотрудников в этой стране усилили, а работа там приносит прибыль.

Темы: банки Росcия
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