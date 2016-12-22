Телевещание на Крым начнется до конца зимы – Минстець

925 просмотров
0
Четверг, 22 декабря 2016, 13:57

Вещание украинских телеканалов на территорию Крыма с телевышки на Чонгаре начнется до конца зимы.

Об этом заявил заместитель министра информационной политики Артем Биденко на пресс-конференции в четверг, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Поскольку тут привлечено несколько органов власти, то я точно не могу прогнозировать и сказать точную дату, но сказать, что в январе начнется вещание, в том числе телевизионное на Крым, – вероятность 80%, до конца зимы – 100%", – сказал он.

Замминистра отметил, что конструкция телевышки практически завершена – уже есть 150 м конструкции, теперь необходимо завершить крепления и установить передатчики.

Также до 2017 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен выдать дополнительные лицензии для вещания.

Темы: Минстець Крым телевидение
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Минстець не успеет подготовить стратегию по Крыму до конца года 22 ноября 2016, 11:58
Минстець снова проаннонсировал начало работы вышки на Карачуне 10 ноября 2016, 14:03
Стець: проведение Евровидения не затронет бюджет Общественного ТВ 3 ноября 2016, 09:26
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Государство вернет деньги, вложенные в Приватбанк - Шлапак
Савченко исключили из парламентской делегации в ПАСЕ
Печерский суд разрешил следователю забрать у Путина письма Януковича
Использования запрещенного оружия на Донбассе выросло на 300% – Хуг
Все новости
Образование

Технологическая реформа обучения против "треугольника смерти" украинского образования

Гастро-новости

Новые вкусные заведения Киева