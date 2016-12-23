Кабмин ликвидировал департамент полиции, который возглавлял Кива

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Пятница, 23 декабря 2016, 10:49

Кабинет министров ликвидировал Департамент противодействия наркопреступности  Национальной полиции.

Соответствующее постановление №981 от 30 ноября опубликовано на сайте правительства.

"Ликвидировать как юридическое лицо публичного права Департамент противодействия наркопреступности как межрегиональный территориальный орган Национальной полиции. Национальной полиции обеспечить осуществление функций и полномочий Департамента противодействия наркопреступности, который ликвидируется", – сказано в постановлении.

В преамбуле к постановлению сказано, что осуществление функций и полномочий данного департамента будет возложено на соответствующие структурные подразделения, созданные в аппарате центрального органа управления Национальной полиции и ее территориальных органах.

Как известно, департамент противодействия наркопреступности запустили в работу 22 октября 2015 года, возглавил его Илья Кива, которого уволили с этой должности 19 мая 2016 года.

Новым главой департамента стал полковник Андрей Кихтенко.

Темы: полиция Кабинет министров
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