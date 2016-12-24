Оригинальность "амбарной книги" ПР подтверждена доказательствами - НАБУ

3751 просмотр
0
Суббота, 24 декабря 2016, 14:38

Досудебным расследованием собрано достаточно доказательств, которыми подтверждена оригинальность "амбарной книги" Партии регионов, переданной Виктором Трепаком в НАБУ.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ в субботу.

"Кроме того, следует отметить, что на сегодняшний день досудебным расследованием собрано достаточно доказательств, которыми подтверждена оригинальность "амбарной книги", переданной Виктором Трепаком в НАБУ", - говорится в тексте.

В НАБУ заявили, что согласно экспертизе, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Украины (ГНИЭКЦ), подписи и записи от имени председателя ЦИК Михаила Охендовского в "амбарной книге" принадлежат именно ему.

Кроме того, утверждают в НАБУ, об оригинальности "амбарные книги" свидетельствуют выводы ряда других почерковедческих экспертиз, которые подтверждают подлинность подписей ряда других лиц, а также многочисленные показания лиц, которые лично выполняли записи и ставили подписи в "амбарной книге" за получение наличных средств в соответствующих суммах и подтвердили указанный факт.

Украинская правда

Темы: Партия регионов НАБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАБУ показало результаты экспертизы почерка Охендовского 24 декабря 2016, 15:02
Суд не отстранил от должности Охендовского 21 декабря 2016, 18:02
Защита Охендовского утверждает, что в деле есть "оправдывающая экспертиза" 20 декабря 2016, 15:06
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Оригинальность "амбарной книги" ПР подтверждена доказательствами - НАБУ
Из-за обстрела боевиков Авдеевка снова осталась без воды
Польское правительство лишило финансирования портал украинской общины prostir.pl
АТО: один боец ранен, четверо получили контузию
Все новости
Музыка

10 самых громких украинских альбомов года

Год независимого театра

Самые громкие проекты, скандалы и личности