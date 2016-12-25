Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" подвергаются унижениям в СИЗО и ФСБ – правозащитники

1215 просмотров
0
Воскресенье, 25 декабря 2016, 01:33

Крымские политзаключенные, обвиняемые по "делу Хизб ут-Тахрир", подвергаются активному моральному и физическому давлению со стороны сотрудников ФСБ.

Об этом сообщил координатор объединения "Крымская солидарность" Абдурешит Джеппаров по результатам девятой встречи участников объединения в Симферополе 24 декабря, передают "Крым.Реалии".

"На встрече сообщили про унизительный способ перевозки фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" из СИЗО в ФСБ. Помимо того, что их перевозили в наручниках, руки сзади, с мешками на голове, лежа на полу лицом вниз, их вытаскивали из машины за ноги. Не обошлось без пинков. Конечно же, в таких условиях им необходима любая возможная моральная поддержка", – заявил он.

По его словам, в условиях заключения у многих фигурантов дела ухудшилось состояние здоровья.

"На встрече была озвучена сводная справка о состоянии здоровья крымских политузников – лишь у двух из них сохранилось относительно нормальное здоровье, у всех остальных начались серьезные ухудшения", – отметил правозащитник.

Фигуранты ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" находятся в тюрьме уже почти год. Первых четырех обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года.

Мусульманская политическая организация "Хизб ут-Тахрир" признана террористической в России. Правозащитники считают арестованных ялтинцев политическими заключенными.

Темы: Крым Политзаключенные
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На админгранице с Крымом активизировалась российская авиация - пограничники 24 декабря 2016, 09:52
США снова расширили санкционные списки против России из-за Украины 24 декабря 2016, 02:14
Прокуратура просит Италию допросить Берлускони, который пил в Крыму 23 декабря 2016, 16:59
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Спасатели не находят выживших на месте падения Ту-154 – СМИ
В России упал Ту-154, на борту военные, артисты, пресса
Кононенко заметили в Вене вместе со Злочевским - журналист
Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль из-за поддержки резолюции Совбеза ООН
Все новости
30 фото

Как защитить вашу елку от кошки и собаки

Литература

Белорусские писатели о книгоиздательстве и влиянии украинской литературы