Рассмотрение вопроса о заочном расследовании дела Януковича перенесли

853 просмотра
0
Понедельник, 26 декабря 2016, 21:23

Рассмотрение Печерским районным судом Киева ходатайства Генеральной прокуратуры относительно предоставления разрешения на проведение заочного досудебного расследования в отношении бывшего президента Виктора Януковича в деле о государственной измене отложено из-за ходатайства стороны защиты об отводе судьи.

Об этом сообщает 26 декабря "Интерфакс-Украина".

На заседании в понедельник адвокаты экс-президента Виталий Сердюк и Игорь Федоренко заявили ходатайство после того, как судья Кристина Тарасюк отклонила ряд их ходатайств.

В частности сторона защиты ходатайствовала о проведении судом допроса Януковича в режиме видеосвязи, о допросе участников заседания СНБО Украины 28 февраля 2014 года.

Кроме того, адвокаты Януковича обратились в Печерский райсуд и в Апелляционный суд Киева с тем, чтобы была изменена подотчетность рассмотрения данного вопроса, и дело рассматривалось в другом суде.

После того, как был заявлен отвод, рассмотрение дела было отложено, и теперь, согласно процедуре, должен быть определен новый судья и назначена дата следующего заседания, отмечает агентство.

Темы: Янукович суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Адвокат Януковича продолжает настаивать, что тот – не подозреваемый 26 декабря 2016, 15:09
Печерский суд разрешил следователю забрать у Путина письма Януковича 22 декабря 2016, 13:49
Рада отказалась рассматривать новый закон о спецконфискации 20 декабря 2016, 12:14
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В зоне АТО пропали двое бойцов, возвращавшихся из больницы – штаб
Бойцов, погибших на Светлодарской дуге, не пытали – экспертиза
Нидерланды рассмотрят ассоциацию Украина-ЕС после 15 марта – МИД
Порошенко подписал бюджет-2017
Все новости
Видео

10 песен, которыми нам запомнится Джордж Майкл

Дима Борисов

Сейчас в мировые тренды вышла грузинская кухня, следующей будет украинская