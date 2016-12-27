Гройсман рассчитывает на увеличение добычи газа в следующем году

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на то, что добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличится до 500 млн куб. м.

Об этом он сообщил в вечернем эфире на ICTV, передает "Укринформ".

"Мы в этом году добываем где-то 50-60 миллионов кубов газа, а в следующем году – свыше 500 миллионов, почти полмиллиарда и больше. Это означает, что до 2020 года нам не надо будет покупать валюту в Украине и закупать за границей газ", - сказал Гройсман.

По его словам, государство берет курс на восстановление добычи собственного голубого топлива. Остановить падение добычи уже удалось, поэтому сейчас следует сосредоточиться на восстановлении.

"Нам нужно приобретать собственный украинский газ для того, чтобы не закупать его за рубежом. И это для нас принципиально важно", - подчеркнул премьер.