Артистов из "черного списка" на "Евровидение" не пустят — продюсер

1365 просмотров
1
Вторник, 27 декабря 2016, 13:41

Российские артисты, внесенные в "черные списки" деятелей культуры, не смогут принять участие в "Евровидении", которое в 2017 году будет принимать Киев.

Об этом в интервью Лиге сообщил первый заместитель генерального директора НТКУ, исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин.

По его словам, на сегодняшний день Россия является официальным участником Евровидения-2017, однако запрещенные в Украине артисты участвовать в конкурсе не смогут.

"Запрет на въезд конкретных людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, существует. Компетентные органы нашей страны будут принимать решение при возникновении подобной ситуации. Домыслы обсуждать бессмысленно. Это внутреннее дело нашего государства", - заявил Харебин.

Темы: Евровидение Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гройсман: Подготовка к Евровидению идет в плановом режиме 23 декабря 2016, 06:11
Кириленко: Ложь, что "черные списки" на время Евровидения отменят 12 декабря 2016, 09:34
Европейский вещательный союз подтвердил, что Евровидение пройдет в Киеве 9 декабря 2016, 01:24
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.75.36.---formalin27.12.2016 14:04
Але ж реакцією може стати бойкот; і треба вже формувати позицію на усі можливі випадки. Продумувати такий шлях, щоб іміджеві втрати для країни були мінімальними..
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Турчинов: Без согласия Порошенко никакой блокады ОРДЛО не будет
В Киевском облсовете вместо депутата голосовало постороннее лицо
В АТО ранили 2 украинских военных, 2 попали в плен
СМИ: Охендовский отказался от очной ставки с Трепаком
Все новости
Парадокс війни

Авдеевка: рожают даже бесплодные

Дима Борисов

Сейчас в мировые тренды вышла грузинская кухня, следующей будет украинская