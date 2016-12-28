Суд возьмется за дело Царева 31 января

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Среда, 28 декабря 2016, 09:53

Шевченковский райсуд Киева намерен 31 января 2017 года начать рассмотрение дела против бывшего депутата Верховной Рады от фракции Партии регионов Олега Царева.

Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр.

Указано, что в производстве суда находится дело против Царева, обвиняемого по ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Подготовительное заседание назначено на 31 января на 9:00.

В случае неявки Царева суд будет рассматривать дело против него в порядке специального (заочного) судопроизводства.

Как известно, в марте Генеральная прокуратура передала в суд заочный обвинительный акт против экс-депутата Царева, но суд вернул его на доработку в прокуратуру.

Царев обвиняется в том, что в период с апреля по май 2014 года, будучи депутатом Верховной Рады и кандидатом на пост президента, принял участие в собрании пророссийски настроенных граждан, где публично призвал их к активным действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя.

Также экс-депутат через СМИ распространял призывы касательно признания самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Обвиняемый объявлен в розыск.

Украинские новости

Темы: суд Царев
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