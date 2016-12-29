Депутат: ГПУ покрывает нелегитимность комиссии, которая выбирает главу ГБР

Депутат Мустафа Найем заявляет, что при формировании комиссии, которая должна выбрать главу ДБР, был нарушен закон, но ГПУ это игнорирует.

Об этом он написал на своей странице Facebook, публикую ответ первого замгенпрокурора Юрия Столярчука на его обращение.

"Подконтрольная президенту Генеральная прокуратура не видит нарушений в том, что состав комиссии по избранию руководства ДБР не соответствуют требованиям закона. При этом 10 из 19 кандидатов прошедших на следующий этап конкурса - это сотрудники органов президентской вертикали: ГПУ, ДФС и СБУ", - написал он.

"Два члена комиссии - Стойко И.М. (от КМУ) и Бухарев В.В. (от Верховной рады) - не имеют высшего юридического образования. Мне это известно достоверно, готов свидетельствовать об этом в суде. Это - прямое нарушение п. 3 ч. 3 ст. 11 закона Украины о ДБР", - заявил он.

"Этих кандидатов не имели права ни выдвигать, ни вносить ни допускать к работе в комиссию. А те, кто это сделали, очевидно, совершили правонарушение, которому должна быть дана оценка", - считает Найем.

Он сообщил, что две недели назад обратился с заявлением в ГПУ о совершении преступления должностными лицами Кабмина и Верховной рады.

"Первый заместитель Генпрокурора Юрий Столярчук написал ответ, суть которого буквально сводится к следующему: в своем заявлении вы не указали, какой именно документ неправильно подписали сотрудники КМУ и ВР", - сообщил он.

"Возникает стойкое ощущение, что отсутствие юридического образования у Генпрокурора прямо сказывается на деградации всех сотрудников подконтрольного ему ведомства. Еще раз. ПРЯМО НАРУШЕН ЗАКОН. Черным по белому п. 3 ч. 3 ст. 11 Закону України "Про Державне бюро розслідувань": "Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, вищу юридичну освіту, високі професійні і моральні якості, суспільний авторитет." – возмутился депутат/



"Первый зам Генпрокурора считает, что этого недостаточно для проверки факта подлога. Меня же это еще больше убеждает в том, что в состав комиссии по ДБР сознательно были внесены кандидаты, которые ставят под вопросом легитимность работы комиссии. И в случае необходимости, результаты ее работы могут быть оспорены в суде", - заявил Найем.

ДБР должна полноценно заработать в ноябре 2017 года и фактически должно будет перебрать на себя почти все функции Генеральной прокуратуры по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений совершенных экс-президентом, членами правительства, высшего руководящего состава государственных органов, руководителем НАБУ, САП, подавляющим большинством руководящего и личного состава правоохранительных, налоговые, таможенных органов и т.п. (Кроме тех, которы относятся к подследственности НАБУ).

Конкурсная комиссия должна избрать главу Госбюро расследований и заместителей.