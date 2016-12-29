Молдаванин пытался подкупить военного прокурора – Луценко

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Четверг, 29 декабря 2016, 18:04

Молдавский бизнесмен Сергей Нерух пытался дать 75 тысяч долларов взятки военному прокурору Якубовскому за снятие ареста с его судна Sky Moon, которое торговало с Крымом.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, Нерух является учредителем компании NTA Invest Group S. R. O. Он пытался добиться снятия ареста с судна, а также груза – 3000 тонн производства соды Крымского содового завода "в личных интересах и интересах иностранных предприятий".

"Сегодня в 10 часов утра в одном из киевских кафе Нерух С.О. передал военному прокурору Якубовскому неправомерную выгоду в сумме 75 тысяч долларов за снятие ареста с указанных судна и груза. Непосредственно после совершения преступления Нерух был задержан следователем Генинспекции ГПУ", – добавил генпрокурор.

По данным сайта MarineTraffic, указанное судно сейчас находится в порту Рени.

Украинская правда

Темы: взятка Луценко Генпрокуратура Крым
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