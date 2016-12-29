Интерпол объявил в розыск десятки "титушек" – руководитель Укрбюро

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Четверг, 29 декабря 2016, 20:27

Интерпол объявил в международный розыск десятки "титушек", которые совершали преступления против активистов Евромайдана.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал начальник Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Василий Неволя.

"Вторая категория – это гражданские лица, которые не были представителями власти, но принимали активное участие в разгоне протестующих на Майдане, это – так называемые "титушки". Так вот, в отношении представителей власти есть вопрос, насчет "титушек", то, в принципе, практически все они объявлены в международный розыск", – сказал он.

По словам Неволи, подавляющее большинство "титушек", которые совершали преступления против активистов Евромайдана, скрываются от украинского правосудия на оккупированных Россией украинских территориях и на территории самой РФ.

На вопрос, какое именно количество "титушек" сегодня значится в международном розыске, Неволя сказал, что речь идет о "десятках" людей.

Как известно, Неволя также рассказал, что в январе Интерпол будет рассматривать жалобу Виктора Януковича и его окружения, которыми те обжаловали свой международный розыск.

Темы: Интерпол розыск Майдан
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Комментарии — 2
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IP: 95.108.133.---kerubino29.12.2016 20:55
А скільки ще зараз тітушок виконує вказівки влади ,чи ці не порушують закон ?Приклад :руйнування кіосків у Києві ,тітушки мали закриті морди ,шкода тільки що люди виявились добрими , не взяли біти і не порахували ребра цим безпредєльщикам .
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IP: 195.242.80.---val mashtak 29.12.2016 20:44
Почему только десятки, если этой откровенной падали засветилось даже не сотни, а тысячи?
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