Интерпол объявил в розыск десятки "титушек" – руководитель Укрбюро

Интерпол объявил в международный розыск десятки "титушек", которые совершали преступления против активистов Евромайдана.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал начальник Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Василий Неволя.

"Вторая категория – это гражданские лица, которые не были представителями власти, но принимали активное участие в разгоне протестующих на Майдане, это – так называемые "титушки". Так вот, в отношении представителей власти есть вопрос, насчет "титушек", то, в принципе, практически все они объявлены в международный розыск", – сказал он.

По словам Неволи, подавляющее большинство "титушек", которые совершали преступления против активистов Евромайдана, скрываются от украинского правосудия на оккупированных Россией украинских территориях и на территории самой РФ.

На вопрос, какое именно количество "титушек" сегодня значится в международном розыске, Неволя сказал, что речь идет о "десятках" людей.

Как известно, Неволя также рассказал, что в январе Интерпол будет рассматривать жалобу Виктора Януковича и его окружения, которыми те обжаловали свой международный розыск.