В зоне АТО в пункте пропуска задержан чиновник ЛНР

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Суббота, 3 декабря 2016, 05:25

На КПВВ "Марьинка" в Донецкой области задержан один из руководителей так называемой городской администрации "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

"Сотрудниками полиции Донецкой области, пограничной службы и СБУ во время проверки по розыскным базам задержан "начальник управления экономики администрации города Красный Луч". Чиновник "ЛНР" былвыявленсреди пассажиров рейсового автобуса, который двигался из Запорожской области", - говорится в сообщении.

С начала террористической агрессии 55-летний житель оккупированного г. Красный Луч, который ранее занимал руководящую должность в городской администрации, перешел на сторону боевиков. В качестве "члена коллегии" его имя фигурирует на сайте "правительства республики".

Работник "администрации" был задержан, когда возвращался от родственников "на работу" в "ЛНР".

В настоящее время задержанный передан сотрудникам СБУ Луганской области.

Темы: "ЛНР" СБУ
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