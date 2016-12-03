СМИ: В 2016 хакеры похитили со счетов росбанков 2 млрд рублей

167 просмотров
0
Суббота, 3 декабря 2016, 11:38

В 2016 году хакеры похитили со счетов российских банков более двух миллиардов рублей - эквивалент $ 31 млн.

Об этом сообщает CNNMoney со ссылкой на руководство Банка России.

Согласно сообщению, были предприняты попытки украсть 5 млрд руб, но часть кибератак удалось отбить.

Как отметил замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев, "часть денег удалось вернуть".

Сообщается также, что хакеры ориентированы на частные банки и украли наличные их клиентов.

В ЦБ не уточнили, когда именно произошло ограбление и как хакеры переместили средства.

В пресс-службе Центробанка заявили, что сообщения СМИ о краже хакерами 2 млрд рублей со счетов "Банка России" не соответствуют действительности, пишет РИА Новости

"В Обзоре финансовой стабильности говорилось об убытках, понесенных коммерческими банками и их клиентами в результате хакерских атак за весь 2016-й", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Сычев заявил, что ущерб российских банков от хакеров в 2016 году составил чуть более 2 млрд рублей, и речь идет именно о тех деньгах, которые похищены из корреспондентских счетов банков, и деньги, похищенные со счетов клиентов банков.

Как известно, 2 декабря ФСБ заявила, что иностранные спецслужбы готовят масштабные кибератаки для дестабилизации финансовой системы России.

По данным ФСБ, атаки будут сопровождаться "массовой рассылкой SMS-сообщений и публикациями в соцсетях провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России".

Как заявляют в ФСБ, серверные мощности и командные центры для осуществления таких атак якобы находятся на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast.

Темы: СМИ Росcия банки хакеры
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Журналистика личных местоимений 3 декабря 2016, 10:59
"Народный фронт" скрыл 1,3 млн грн расходов на "джинсу" - Чесно 2 декабря 2016, 17:13
Порошенко одобрил финансирование крымскотатарского канала ATR 2 декабря 2016, 13:49
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
"Нафтогаз" увеличит зарплату руководства почти до $40 тысяч в месяц
Сутки в АТО: 6 военных ранены
Суд продлил арест Кацубы до 25 января с альтернативой залога в 450 млн
В США не подтвердили и не опровергли получение компромата от Онищенко
Все новости
Сергей Жадан

Бард Восточной Украины, где все разваливается

BeVerySpecial

Мастер пирсинга Игорь Гружевский – о том, зачем люди меняют свое тело