Сутки в АТО: 6 военных ранены

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Суббота, 3 декабря 2016, 12:39

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, 6 получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в субботу.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших среди украинских военных нет, 6 ребят получили ранения", - сказал он.

По словам Лысенко, на Луганском направлении обстрелы происходили по всему фронту - в Станично-Луганском, Попаснянском и Новоайдарском районах.

В Новотошковке и Попасной боевики применили миномет, выпустив по позициям украинских военных 56 мин.

За сутки на Луганском направлении зафиксировано 16 обстрелов, 6 из них - с применением тяжелого вооружения.

На Донецком направлении мощные обстрелы продолжались по всей линии фронта, за исключением участка Опытное-Пески.

В Авдеевке состоялось 4 мощных перестрелки между силами АТО и противником общей продолжительностью 8 часов.

Значительно обострилась обстановка под Горловкой. Там противник нарушал режим тишины практически по всему периметру города, за исключением Зайцевого и Майорска.

По словам Лысенко, беспокойно было и на Светлодарской дуге и позиции "Шахта "Бутовка".

Во время минометных обстрелов противник выпустил по украинским позициям 140 мин разного калибра. Около половины из них приходится на Авдеевскую промзону.

Всего на Донецком направлении произошло 13 обстрелов, из них 8 из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении зафиксировано 15 обстрелов, 5 из них с применением тяжелого вооружения.

В Бердянском противник применил ствольную артиллерию, в Талаковке и Водяном минометы. А в Широкино - и ствольную артиллерию, и минометы.

Украинская правда

Темы: АТО
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