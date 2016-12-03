Админреформа на Донетчине: в Славянском районе скандалы перед выборами в общинах

1736 просмотров
1
Суббота, 3 декабря 2016, 13:54

В Донецкой области на выборы в Николаевской общине в рамках админреформы не могут сформировать участковые избирательные комиссии.

Об этом сообщает "Общественное ТВ Донбасса".

В "Оппозиционном блоке" заявляют, что власть готовит срыв выборов, в свою очередь представитель партии "Наш край" Виктория Набокова считает, что все происходящее не приведет к срыву.

Ранее руководитель облорганизации партии "Наш край" Сергей Третьяков заявил, что произошел рейдерский захват ТИК. По его мнению, Роман Зенов от "Оппозиционного блока", который заявляет, что является новым председателем комиссии, незаконно пытается создать участковые комиссии.

При этом в "ОБ" заявляют, что в ночь на 2 декабря в помещении Славянской районной избирательной комиссии было совершено покушение на жизнь Зенова. 

1 декабря Зенов принял решение вскрыть болгаркой сейфы в ТИК, в которых хранятся документы для дальнейшей работы этой комиссии.

Как известно, в рамках админреформы до конца 2016 года будут проведены выборы в Соледарской, Николаевской и Ильиновской общинах. До выборов в общинах Донецкой области создано 78 округов.

ТИК определили границы одномандатных избирательных округов Донецкой области, выборы в которых состоятся 18 декабря.

Впервые в выборах примут участие не только жители города Николаевка, но и 10 окружающих сел Славянского района, которые вошли в состав объединенной территориальной общины в соответствии с законом о добровольном объединении общин.

"Новости Донбасса"

Темы: виборы Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Олланд решил не выдвигаться на новый срок 1 декабря 2016, 21:55
"Народный фронт": как освоить 50 млн в условиях украинской политики 30 ноября 2016, 14:47
Организация выборов в США. Чему стоит и чему не стоит поучиться Украине 29 ноября 2016, 16:56
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.62.43.---Виталий Горностаев03.12.2016 16:38
Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis. c o m
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
"Нафтогаз" увеличит зарплату руководства почти до $40 тысяч в месяц
Сутки в АТО: 6 военных ранены
Суд продлил арест Кацубы до 25 января с альтернативой залога в 450 млн
В США не подтвердили и не опровергли получение компромата от Онищенко
Все новости
Фото, видео

Путешественник из Беларуси создал видео Украины из 30 тысяч снимков

Музыка

Киплинг, Семенко, Жадан. Dakh Daughters выдали дебютный "литературный" альбом