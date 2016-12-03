Освобожденному из плена Жемчугову в Германии вернули зрение и слух

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Суббота, 3 декабря 2016, 19:17

Освобожденному из плена боевиков Владимиру Жемчугову в немецкой больнице восстановили слух и вернули зрение на одном глазу.

Об этом он рассказал "Немецкой волне", журналисты которой встретили его после выхода из больницы.

Жемчугову сделали 5 операций: восстановили слух, вырезали грыжу на животе, вернули зрение на одном глазу.

Как отмечает "Немецкая волна", вскоре ему должны восстановить и второй глаз.

Как сообщалось, Жемчугов был освобожден из плена боевиков 17 сентября. На лечение в Кельн он прибыл 16 октября.

45-летний Жемчугов был задержан боевиками Луганской области в ноябре 2015 года. Его обвиняли в подрыве железнодорожного полотна в районе Лутугино под Луганском и электропоры в Хрящеватом. Жемчугов является инвалидом, у него нет конечностей и зрения.

Читайте также интервью "Украинской правды" с Жемчуговым.

Украинская правда

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