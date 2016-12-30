НАБУ завершило следствие в отношении бывшего ректора НАУ

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Пятница, 30 декабря 2016, 03:50

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное следствие в рамках уголовного производства против бывшего в. и. о. ректора Национального авиационного университета Владимира Харченка.

Об этом сообщил председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в facebook.

"Детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершено досудебное следствие в уголовном производстве по подозрению бывшего исполняющего обязанности ректора НАУ, руководителя адвокатского объединения и бывшего высокопоставленного Вооруженных Сил и органов государственной безопасности Украины, генерал-майора в отставке, в вымогательстве и получении 26 августа 2016 неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также умышленном неисполнении судебных решений о восстановлении на работе незаконно уволенных работников университета", - написал Холодницкий.

По его словам собранные детективами доказательства являются достаточными для доказательства вины подозреваемого в суде. После ознакомления сторонами защиты и потерпевших с материалами досудебного расследования, обвинительный акт будет направлено в суд.

Как известно, 26 августа сотрудники СБУ, НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали Харченка при получении взятки в размере 170 тыс евро.

Согласно решению Шевченковского райсуда Киева, Харченко находится под домашним арестом.

Темы: НАБУ коррупция
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