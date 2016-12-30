В Троицком уже неделю нет электричества и воды

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Пятница, 30 декабря 2016, 09:37

В Троицком в течение недели нет воды и электричества из-за обстрелов.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ по 28 декабря, обнародованном в четверг вечером.

"Заместитель председателя военно-гражданской администрации Попасной сообщил наблюдателям, что в Троицком нет ни воды и электричества с 21 декабря в результате повреждений, вызванных, как сообщают, обстрелом", - сказано в сообщении.

Кроме того, в ОБСЕ сообщили, что 26 декабря в Троицком члены патруля Миссии посетили ул. Привольную и видели там на одном из домов недавние повреждения, в том числе осколочные повреждения стены и два разбитых окна, которые уже были закрыты пленкой.

Жители дома (мужчина и женщина в возрасте примерно 65 лет) сказали, что обстрел произошел 23 декабря, но никто не пострадал.

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