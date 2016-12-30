В Хмельницком полиция убила мужчину, который бросался на людей с шилом

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Пятница, 30 декабря 2016, 13:23

В Хмельницком сотрудники полиции открыли огонь на поражение по мужчине, который шилом ранил медсестру Хмельницкого областного психоневрологического диспансера, после чего, убегая, напал еще на двух прохожих.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Согласно сообщению, мужчина "вел себя неадекватно и агрессивно".

"Догоняя нападающего, патрульные осуществили несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако тот не остановился и попытался ранить полицейских. Правоохранители вынуждены были стрелять на поражение и ранили мужчину в ногу. Но и после этого он продолжал вести себя неадекватно и пытался нападать на окружающих", – сказано в сообщении.

Раненый скончался в карете скорой помощи во время транспортировки в больницу, добавили в полиции.

Фото: полиция
Фото: полиция

Как выяснилось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.

Открыто уголовное дело, ведется следствие.

Украинская правда

Темы: Хмельницкий полиция криминал
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