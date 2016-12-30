Турция 5 лет будет выделять украинской армии по $3 миллиона

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Пятница, 30 декабря 2016, 21:26

Турция будет выделять Вооруженным силам Украины три миллиона долларов на ежегодной основе в течение пяти лет.

О достижении соответствующего соглашения с правительством Турции сообщила пресс-служба посольства Украины в Анкаре.

 
Соглашение и протокол подписал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига

Соглашение предусматривает выделение 3 миллионов долларов США на ежегодной основе в течение 5 лет.

Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд Вооруженных Сил Украины турецких товаров военного и двойного назначения, отмечают дипломаты.

Украинская правда

Темы: армия Турция
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