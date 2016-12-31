Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка рассказал о своих мотивах

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Суббота, 31 декабря 2016, 10:10

В Одесской области суд взял под стражу без права внесения залога подозреваемого в убийстве женщины и 2-летнего ребенка.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба, передает УНИАН.

Подозреваемый в жестоком убийстве в Овидиополе взят под стражу вечером 30 декабря по ходатайству прокуратуры.

"В Овидиополе районный суд удовлетворил ходатайство Ильичевской местной прокуратуры об избрании подозреваемому в убийстве ребенка и женщины меры пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркнула Верба.

Она отметила, что 30 декабря, благодаря принятым оперативно-розыскным мероприятиям, сотрудники органов полиции Одесской области разоблачили и задержали подозреваемого.

Досудебное расследование осуществляется по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, умышленное убийство малолетнего ребенка), ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

"По словам злоумышленника, преступление он совершил из мести и намеревался запугать всю Одессу", - сказали в главке.

 

Как сообщал УНИАН, в Одесской области 30 декабря был задержан Дмитрий Погорелов, 1985 года рождения, который обоснованно подозревается в убийстве женщины и ее 2-летней дочери, а также поджоге их дома в Овидиополе.

В Овидиополе на месте пожара после тушения огня были обнаружены обезглавленные тела.

По неофициальным данным, погибшая женщина является родственницей сотрудника одного из подразделений ГФС, и перед убийством и поджогом ее дома злоумышленник поджог жилой дом налоговика.

Сотрудник ГФС и его семья в это время отсутствовали. Подозреваемый работал у предпринимателя - мужа убитой женщины. В Овидиополе объявлен двухдневный траур.

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IP: 130.180.216.---lola31.12.2016 10:41
довели мужика...убивство не можна виправдати ,але і людина,котра втратила рідних через власну жадібність заплатила по повній.
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