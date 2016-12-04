Китай заявил протест Трампу за его разговор с лидером Тайваня
Министерство иностранных дел КНР направило Дональду Трампу официальный протест в связи с телефонным разговором, который состоялся у избранного американского президента с лидером Тайваня Цай Инвэнь.
Об этом пишет BBC.
Китай рассматривает Тайвань не как суверенное государство, а как собственную провинцию, и выступает против официальных контактов между другими государствами и Тайванем.
С 1979 года в США действует закон об отношениях с Тайванем. Закон закрепляет сотрудничество США и Тайваня во многих сферах, но не предусматривает общепринятых дипломатических отношений, и поэтому сам факт такого разговора стал заметным политическим событием.
Как сообщило государственное китайское агентство "Синьхуа", Пекин призвал США "тщательно и надлежащим образом относиться к тайваньскому вопросу во избежание ненужных осложнений в американо-китайских отношениях".
Министр иностранных дел Китая Ван И назвал состоявшийся телефонный разговор "дешевым фокусом Тайваня".
В заявлении группы, которая занимается вопросами передачи власти в США, говорится, что Трамп во время телефонного разговора обсудил с Цай Инвэнь "тесные связи в сфере экономики, политики и безопасности".
В команде избранного президента также сообщили, что в январе этого года Дональд Трамп поздравлял Цай Инвэнь с избранием на пост президента Тайваня.
Уходящая американская администрация заявила, что состоявшийся у Трампа разговор не служит сигналом каких-либо изменеий в политике США. По сведениям американских СМИ, в Белом доме узнали о звонке уже после того, как он состоялся.
Представительница Трампа также заявила, что он "прекрасно осведомлен" о политике США в отношении Тайваня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.