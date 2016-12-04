Путин назвал Трампа умным и сказал, чего от него ждет

Новоизбранный президент США Дональд Трам - "умный человек" и должен "быстро осознать уровень ответственности" после избрания на этот пост.

Такое мнение в интервью НТВ.ru высказал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, сегодня Трамп, который "был коммерсантом и предпринимателем - уже государственный деятель".

"Сегодня это уже глава Соединенных Штатов Америки, одной из ведущих стран мира, одной из ведущих экономик мира, ведущей военной державы. Поскольку он смог добиться успеха в бизнесе, это говорит о том, что он человек умный. А если умный человек, то значит, он вполне и достаточно быстро осознает другой уровень ответственности", - отметил Путин.

Президент РФ добавил, что в России "исходят из того, что он будет действовать именно с этих позиций".