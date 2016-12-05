В Авдеевке и Верхнеторецке восстановили водоснабжение

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Понедельник, 5 декабря 2016, 03:41

Жителям Авдеевки, Верхнеторецка и окружающих населенных пунктов в полном объеме восстановили водоснабжение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Он отметил, что Донецкая фильтровальная станция, подающая воду в эти населенные пункты, была повреждена в результате обстрелов еще 1 декабря.

"Бригада электриков, которая выехала на ремонт линии электропередачи из-за обстрелов не смогла приступить к ремонтным работам. Был подан запрос в Совместный координационный центр по прекращению огня, но только в субботу российская сторона предоставила письменные гарантии прекращения обстрелов района проведения ремонтных работ. Ремонтники сразу выехали на объект", - написал он.

Вода, по словам Жебривского, появилась в домах в воскресенье около 19:00.

                                                                                 

Темы: Жебривский
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