СБУ вызывает на допрос руководителя УП

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Понедельник, 5 декабря 2016, 18:31

СБУ пытается вручить повестку на допрос руководителю "Украинской правды" Алене Притуле по делу о квартире нардепа Сергея Лещенко.

Так, в понедельник в редакцию УП пришел представитель СБУ, который пытался передать вызов на допрос.

Руководителя "Украинской правды" вызывают на допрос в качестве свидетеля.

Ее не было на рабочем месте, поэтому вручить повестку не удалось.

В то же время Притула попросила передать сотрудникам СБУ, что готова прийти на допрос только после того, как СБУ проведет расследование в отношении бизнес-партнера и серого кардинала БПП Игоря Кононенко, а также предоставит результаты расследования о прослушивании журналистов УП.

Как известно, расследование кватиры Лещенко по заявлению депутата от НФ Павла Пинзеника ведет Главное следственное управление ГПУ. О том, что СБУ участвует в расследовании, до этого момента не сообщалось.

УП обратилась в ГПУ с просьбой объяснить участие СБУ в этом деле.

В то же время, в СБУ начали расследование по фактам прослушивания журналистов УП, которые были изложены в материале "Уши власти. Как следят за работой журналистов УП".

Украинская правда

Темы: СБУ
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IP: 5.45.255.---sebi1105.12.2016 19:02
я понимаю позицию УП...Но есть понятие гражданского долга..Или скоро все будут шантажировать государство..Типа не буду платить налоги пока не сделаете например безвизовый режим..Государства уже фактически нет и не нужно кивать на Путина -мы его сами развалили.И это элита.Может и вправду недолюди недоинтеллигенты недополитики
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