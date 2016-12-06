Байден будет баллотироваться в президенты США в 2020 году
Вице-президент Джо Байден заявил о своем намерении баллотироваться на пост главы Белого дома в 2020 году.
Об этом он заявил во время беседы с журналистами в Сенате, пишет The Guardian.
На вопрос, примет ли он участие в гонках, Байден сказал, что будет в 2020 году - на должность президента.
На вопрос, не шутит ли он, он сказал, что не имеет обязательств не баллотироваться.
"Я давно понял, что судьба вмешивается странным образом", - сказал Байден.
Байден в 2015 году мог стать соперником Хилари Клинтон в борьбе за выдвижение от Демократической партии США, но отказлся от участия в связи со смертью сына. До этого он баллотировался в президенты в 1988 и 2008 годах, но оба раза досрочно снимал свою кандидатуру.
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