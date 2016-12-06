"Народный фронт" требует от НАБУ открыть дело по заявлениям Онищенко

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Вторник, 6 декабря 2016, 16:05

5 депутатов от "Народного фронта" во вторник прибыли к Национальному антикоррупционному бюро с требованием открыть уголовное производство по заявлениям депутата Александра Онищенко о подкупе депутатов.

Об этом заявил журналистам перед входом в НАБУ первый заместитель председателя фракции Андрей Тетерук, сообщает "Укринформ".

"Сегодня в парламенте было сделано заявление председателем "Народного фронта" свидетельство народного депутата Онищенко о масштабной коррупции. Об этом информацию также публиковало издание The Independent и поэтому мы прибыли в НАБУ с соответствующим заявлением, подписанным депутатами "Народного фронта" для того, чтобы созданный парламентом орган НАБУ зарегистрировал производства", – сказал он.

Тетерук считает, что это расследование должно уменьшить уровень коррупции в высших эшелонах власти.

Как известно в понедельник во время заседания согласительного совета парламента председатель фракции "Народного фронта" Максим Бурбак также потребовал расследовать заявления Онищенко. Председатель Радикальной партии Олег Ляшко выступил с требованием создать временную следственную комиссию по этому поводу.

В свою очередь супруга генпрокурора, депутат от БПП Ирина Луценко заявила, что заявления Онищенко является частью заказной кампании Кремля против украинской власти. По ее словам, об этом свидетельствует также то, что британская газета The Independent, опубликовавшая обвинения Онищенко, принадлежит российскому олигарху Александру Лебедеву.

Как известно, в статье Онищенко заявил, что заплатил за свое депутатство 6 млн долларов высокопоставленному парламентарию. Также он утверждал, что по просьбе высокопоставленного чиновника в течение 10 месяцев осуществлял дискредитацию правительства Яценюка, тратя на это 3 млн долларов в месяц.

Темы: Онищенко НАБУ коррупция Народный фронт
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Комментарии — 3
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IP: 46.219.222.---Andrey Hrab06.12.2016 18:01
А где теперь, кстати, Шевченко, кричавший про коррупцию?
Пихавший свою отвратительную рожу на бигборды по всему Киеву?
РУЧНАЯ КРЫСА Онищенко - где он теперь? В преддверии слива от хозяина запрятался в Ницце?
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IP: 46.219.222.---Andrey Hrab06.12.2016 18:00
А проверять подобное не нужно?
Вроде бы если есть ОЗВУЧЕННЫЕ факты - то проверять нужно.
СБУ вроде и сказало, что следует проверять, нет?
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IP: 31.31.109.---Татьяна Ларина06.12.2016 16:46
Действующий депутат Верховной Рады рассказал о коррупции в украинской политике. Игорь Скосарь признался: в 2012 году он купил проходное место (58-е) в избирательном списке «Батькивщины» за 6 миллионов долларов. О продаже депутатства Скосарь договаривался с Арсением Яценюком, Александром Турчиновым и Николаем Мартыненко. Об этом депутат он сказал в интервью изданию ZIK.

Более того, по словам нардепа, в нынешний состав парламента через список «Батькивщины» таким же образом — купив место — попали более 15 депутатов. Цена «билета» в разных случаях отличается, и иногда сумма переваливала за $6 млн. Таким образом, примерный «доход» лидеров партии тогда составил не менее 90 млн долларов. Тимошенко тогда сидела в тюрьме. Почему бы НФ не потребовать этим лицам объявить подозрение!?
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