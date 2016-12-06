Суд по делу Чийгоза начал допрос секретных свидетелей

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Вторник, 6 декабря 2016, 17:36

На очередном заседании по "делу Чийгоза" начался допрос секретных свидетелей.

Об этом 6 декабря сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Прокурор заявила ходатайство о допросе секретного свидетеля Петрова, который ранее в показаниях утверждал, что был членом Президиума Меджлиса крымскотатарского народа. По словам адвоката Николая Полозова, прокурор задала несколько формальных вопросов, после чего к допросу приступила сторона защиты.

"Посмотрим по ситуации, мы собираемся вытряхивать его наизнанку", – сказал Полозов.

Участники процесса и слушатели отметили, что манера ответов свидетеля Петрова производит впечатление, что ему кто-то подсказывает или он с кем-то сверяет свои ответы.

В итоге сторона защиты заявила ходатайство об исключении показаний секретного свидетеля Петрова, как недопустимое доказательство, но суд отказал.

Николай Полозов пообещал опубликовать аудиозапись заседания суда 6 декабря полностью.

"Мы хотим, чтобы все смогли послушать засекреченного свидетеля и все препирательства, происходившие в суде. Возможно, кто-то захочет и сможет дешифровать голос и понять, кто этот засекреченный свидетель", – пояснил Полозов.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Темы: Крым суд Меджлис
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