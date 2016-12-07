Пентагон призвал Украину продолжать военные реформы

Украина должна будет и в дальнейшем демонстрировать прогресс в реформах в оборонной сфере для достижения успеха в укреплении обороноспособности государства, а также успешного продолжения поддержки со стороны США в вопросах безопасности.

Об этом заявил во вторник замглавы Пентагона Боб Уорк во время встречи с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе, передает "Укринформ".

"Украине нужно сохранить импульс оборонных реформ, что поможет ей лучше обеспечить собственную безопасность и сделать оборонное производство более эффективным и действенным", - отметил он.

Стороны во время встречи рассмотрели усилия США относительно предоставления помощи Украине в сфере безопасности, "призванной способствовать наращиванию оборонного потенциала государства".

В частности в Пентагоне подчеркнули, что с 2014 года с американской стороны было выделено более $600 млн. Это включало, в том числе, поставки оборудования, учебные программы, консультативную поддержку по активизации ключевых оборонных реформ.

При этом Уорк отметил, что бюджет Пентагона на 2017-й финансовый год, который сейчас рассматривается в Сенате, содержит многообещающий сигнал относительно дальнейшего взаимодействия в сфере безопасности и обороны, "если Украина будет демонстрировать прогресс в реализации институциональных реформ в обороне".