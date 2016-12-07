Пентагон призвал Украину продолжать военные реформы

00
0
Среда, 7 декабря 2016, 07:31

Украина должна будет и в дальнейшем демонстрировать прогресс в реформах в оборонной сфере для достижения успеха в укреплении обороноспособности государства, а также успешного продолжения поддержки со стороны США в вопросах безопасности.

Об этом заявил во вторник замглавы Пентагона Боб Уорк во время встречи с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе, передает "Укринформ".

"Украине нужно сохранить импульс оборонных реформ, что поможет ей лучше обеспечить собственную безопасность и сделать оборонное производство более эффективным и действенным", - отметил он.

Стороны во время встречи рассмотрели усилия США относительно предоставления помощи Украине в сфере безопасности, "призванной способствовать наращиванию оборонного потенциала государства".

В частности в Пентагоне подчеркнули, что с 2014 года с американской стороны было выделено более $600 млн. Это включало, в том числе, поставки оборудования, учебные программы, консультативную поддержку по активизации ключевых оборонных реформ.

При этом Уорк отметил, что бюджет Пентагона на 2017-й финансовый год, который сейчас рассматривается в Сенате, содержит многообещающий сигнал относительно дальнейшего взаимодействия в сфере безопасности и обороны, "если Украина будет демонстрировать прогресс в реализации институциональных реформ в обороне".

Темы: США Украина
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Байден будет баллотироваться в президенты США в 2020 году 6 декабря 2016, 07:16
В Гане фальшивое посольство США 10 лет выдавало визы 5 декабря 2016, 07:38
Керри посоветовал Трампу обсуждать с Госдепом звонки за границу 5 декабря 2016, 05:32
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Аудит ЕС: Украина самая коррумпированная страна Европы
Еврокомиссар Хан призвал ускорить безвиз для Украины
Выживший сотрудник госохраны рассказал о перестрелке в Княжичах
Приватизация ОПЗ снова откладывается: не поступило ни одной заявки
Все новости
Урок Театра на Подоле

Об "историческом облике", коммуникации и честности

Время для ребенка

Наставничество в вопросах-ответах