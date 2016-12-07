Гройсман: развитие самоуправления не поддерживают авторитарные фракции

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Среда, 7 декабря 2016, 11:48

Премьер-министр Владимир Гройсман попрекнул те фракции, которые не голосовали за законопроекты, необходимые для местного самоуправления.

На заседание правительства он отметил, что 7 декабря отмечают День местного самоуправления, а он 8 лет работал в местном самоуправлении

"Я приходил работать в правительство в 2014 году именно для того, чтобы провести реформу местного самоуправления и децентрализацию в стране", – заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что есть уже определенные результаты: многие полномочия и финансы на места уже возвращены. За 11 месяцев 2016 года средства на местах увеличены на 44 млрд грн. по сравнению с 2015 годом.

Теперь надо повысить ответственность руководителей на местах, считает премьер.  

"Досадно, что вчера по вине некоторых политических сил не были проголосованы ряд важных законов касательно местного самоуправления", – отметил Гройсман.

"Есть фракции, которые все будут делать для того, чтобы на белое говорить "черное", а на черное говорить "белое", чтобы уничтожать местное самоуправление, потому что они априори очень авторитарны. Они очень желают своего былого опыта, чтобы перед ними приклоняли главы, становились на колени и просили деньги", – заявил он.

"Но так не будет: политика на укрепление позиций местного самоуправления и децентрализацию власти правительством и мной лично будет проводится и дальше. Мы будем объединять всех, кто способен принимать эффективные решения. А те, кто будет дальше враждовать с органами местного самоуправления, – мы будем о них говорить открыто и абсолютно публично", – предупредил Гройсман.

Алена Рощенко, УП

Темы: Гройсман Кабинет министров Верховная Рада
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