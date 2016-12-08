Новинский заявил, что после снятия неприкосновенности не будет убегать из Украины

00
1
Четверг, 8 декабря 2016, 01:45

Депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, постановление на снятие неприкосновенности с которого 8 декабря будет рассматривать Верховная Рада, заявил, что готов к любому решению ВР и покидать страну не собирается.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Я приму любое решение ВР, которое она примет. Я приму спокойно и из страны никуда уезжать не собираюсь. Меня полгода психически атакуют, чтобы я уехал из страны, чтобы можно было спокойно достряпать это дело и сделать обвинительный приговор в суде в мое отсутствие. Я никому не дам возможности злорадствовать и строить на этом какие-то спекуляции. Я буду находится в стране, буду сотрудничать со следствием и дальше", - сказал нардеп.

Как известно, спикер Верховной Рады Андрей Парубий на утреннем заседании в четверг вынесет на голосование представление ГПУ относительно привлечения к ответственности нардепа от "Оппоблока" Вадима Новинского.

Новинский обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира - архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола.

Темы: Новинский Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Правда найдет дорогу 7 декабря 2016, 20:40
Все кроме Оппоблока готовы забрать у Новинского неприкосновенность 7 декабря 2016, 11:52
"Самопомич" снова решила не голосовать до рассмотрения вопроса Новинского 7 декабря 2016, 10:53
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 174.89.135.---stork08.12.2016 03:40
Всі, котрі робили подібні заяви, втекли, як тільки їм запахло затриманням.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Супрун выступила против назначенного госсекретаря МОЗ
НАБУ начало расследовать факты, озвученные Онищенко
Порошенко: Найден компромисс относительно механизма приостановления безвиза
РФ предъявила окончательное обвинение крымскому журналисту Семене
Все новости
Лайфхак

Как вставать раньше 6 утра и научить этому еще 200 человек

Фото

Назван победитель престижной премии современного искусства