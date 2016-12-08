В центре Киева снова митинги. Полиция усилила охрану

2,5 тысячи правоохранителей будут обеспечивать охрану общественного порядка в центре Киева 8 декабря.



Об этом сообщает в четверг пресс-служба столичной полиции.



Отмечается, что 8 декабря в правительственном квартале состоится сразу несколько массовых акций.



"Для безопасности участников и местных жителей и поддержания правопорядка задействуют около 2500 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины", – сказано в сообщении.



Правоохранители обращаются к организаторам мероприятий и их участникам с просьбой вести себя цивилизованно, относиться друг к другу толерантно и не нарушать общественный порядок.



Правоохранительные органы предупреждают, что в пределах своей компетенции будут немедленно реагировать на любые противоправные действия.

В то же время, как передает корреспондент "Укринформа" утром на Майдане Независимости собрались представители профсоюзов и двинулись колонной к Кабинету министров.



Вторая колонна движется от Площади Славы к Верховную Раде Украины на митинг, который начнется в 10 часов на Площади Конституции около здания Рады.



Шествие приурочено к Всеукраинской акции профсоюзов под названием "Профсоюзы требуют достойной жизни для людей".



По данным журналиста, участники многотысячного митинга ведут себя спокойно. На улице Грушевского движение перекрыто.



Украинская правда, Укринформ

