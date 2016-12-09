Сенат США одобрил законопроект о глобальном статусе "закона Магнитского"

Сенат США одобрил законодательство о расширении принятого в 2012 году "закона Магнитского" на весь мир.

Соответствующие поправки были приняты в четверг, 8 декабря, в рамках утверждения ежегодного акта о Национальной обороне - обязательного к принятию документа, который определяет политику министерства обороны США на предстоящий год, передает DW.

"Закон Магнитского" предусматривает визовые запреты и замораживание имущества чиновников РФ, причастных к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в российской тюрьме в 2009 году. Сторонники этого закона на протяжении многих лет добивались расширения его применения на весь мир, чтобы вводить санкции против коррупционеров в любой стране мира.

"Посещение Соединенных Штатов и пользование нашими финансовыми институтами являются привилегиями, которые не могут распространяться на худших актеров на мировой арене", - заявил сенатор-демократ Бен Кардин - один из наиболее убежденных сторонников этой меры.

Палата представителей Конгресса США одобрила расширение "закона Магнитского" подавляющим большинством голосов еще 2 декабря. Теперь дальнейшая судьба документа зависит только от президента США Барака Обамы, который может либо подписать его, либо наложить на него вето.