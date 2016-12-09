Сенат США одобрил законопроект о глобальном статусе "закона Магнитского"

00
0
Пятница, 9 декабря 2016, 03:46

Сенат США одобрил законодательство о расширении принятого в 2012 году "закона Магнитского" на весь мир.

Соответствующие поправки были приняты в четверг, 8 декабря, в рамках утверждения ежегодного акта о Национальной обороне - обязательного к принятию документа, который определяет политику министерства обороны США на предстоящий год, передает DW.

"Закон Магнитского" предусматривает визовые запреты и замораживание имущества чиновников РФ, причастных к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в российской тюрьме в 2009 году. Сторонники этого закона на протяжении многих лет добивались расширения его применения на весь мир, чтобы вводить санкции против коррупционеров в любой стране мира.

"Посещение Соединенных Штатов и пользование нашими финансовыми институтами являются привилегиями, которые не могут распространяться на худших актеров на мировой арене", - заявил сенатор-демократ Бен Кардин - один из наиболее убежденных сторонников этой меры.

Палата представителей Конгресса США одобрила расширение "закона Магнитского" подавляющим большинством голосов еще 2 декабря. Теперь дальнейшая судьба документа зависит только от президента США Барака Обамы, который может либо подписать его, либо наложить на него вето.

Темы: США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
США сняли ограничения на военные поставки своим союзникам в Сирии 9 декабря 2016, 01:58
Сенат США одобрил 350 млн долларов военной помощи для Украины 8 декабря 2016, 23:26
Сенаторы просят Трампа относиться жестко к Кремлю 8 декабря 2016, 22:53
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Европейский вещательный союз подтвердил, что Евровидение пройдет в Киеве
Сенаторы просят Трампа относиться жестко к Кремлю
Скандальный законопроект о 22 евро за посылку отозвали
Аваков: В тайной квартире Азарова нашли "интересные документы"
Все новости
Кино

Рекордное количество украинских фильмов вышли в прокат в 2016 году

Урок Театра на Подоле

Об "историческом облике", коммуникации и честности