В Южной Корее объявлен импичмент президенту

В парламенте Южной Кореи объявили импичмент президенту страны Пак Кын Хе, консерваторке, которая занимала жесткую позицию в отношении Северной Кореи.



Об этом сообщает в пятницу газета The New York Times.



Голосованию против первой женщины-лидера страны предшествовали несколько недель разоблачительных заявлений в коррупционном скандале, который практически парализовал правительство и вызвал самые уличные протесты в истории страны.



Теперь судьбу Пак Кын Хе решит Конституционный суд страны, на время рассмотрения дела полномочия перейдут к премьер-министру Южной Кореи.



Как сообщалось, прокуратура предъявила обвинения в коррупции Пак Кын Хе, ее близкой подруге и двум бывшим помощникам.