Троян говорит, что в декабре силовики задержали 7 банд

Более 50 разбойных нападений, похищения и пытки потерпевших, убийства и дерзкие грабежи совершили банды, которых полиция задержала в первой декаде декабря.



Об этом отчитывается и.о. главы Национальной полиции Вадим Троян в пятницу в Facedook.



По его словам, почти все члены разбойных групп - ранее судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.



Троян рассказал о преступлениях, совершенных на Кировоградщине, Полтавщине, Черкащине, в Харьковской, Одесской области и Одессе.



Также он обнародовал видео задержания банды в Одессе.





Как известно, Министерство внутренних дел планирует провести конкурс на должность руководителя Национальной полиции после того, как Хатия Деканоидзе уволилась с этой должности.



Вадим Троян считается человеком, близким к министру внутренних дел Арсену Авакову.



Украинская правда