Троян говорит, что в декабре силовики задержали 7 банд

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Пятница, 9 декабря 2016, 10:58

Более 50 разбойных нападений, похищения и пытки потерпевших, убийства и дерзкие грабежи совершили банды, которых полиция задержала в первой декаде декабря.

Об этом отчитывается и.о. главы Национальной полиции Вадим Троян в пятницу в Facedook.

По его словам, почти все члены разбойных групп - ранее судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Троян рассказал о преступлениях, совершенных на Кировоградщине, Полтавщине, Черкащине, в Харьковской, Одесской области и Одессе.

Также он обнародовал видео задержания банды в Одессе.



Как известно, Министерство внутренних дел планирует провести конкурс на должность руководителя Национальной полиции после того, как Хатия Деканоидзе уволилась с этой должности.

Вадим Троян считается человеком, близким к министру внутренних дел Арсену Авакову.

Украинская правда

Темы: полиция криминал МВД
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IP: 93.178.242.---Ігор Домчак09.12.2016 11:13
І це досягнення на 40 - мільйонну країну з розгулом бандитизму? Ще невідомо скільки з них виявиться просто названими (або призначеними МВС) бути бандитами.
Виїжджати в Княжичах на Ланд-Крузері з арсеналом зброї на сидіннях для ефектної картинки - дивна банда.
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