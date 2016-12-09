Венецианская комиссия поддержала новый закон о КС

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Пятница, 9 декабря 2016, 19:38

Венецианская комиссия поддержала разработанный экспертами Совета по вопросам судебной реформы при президенте Украины проект закона "О Конституционном суде Украины".

Об этом говорится в сообщении администрации президента.

В заключении Венецианской комиссии отмечается, что "проект Закона, имплементирует изменения в Конституцию, является значительным шагом вперед во внедрении европейских стандартов в конституционной юстиции".

"Комиссия приветствует конкурсный отбор судей, принятия судьями присяги непосредственно перед Конституционным судом, установление временных границ для отбора и назначения судей, освобождение судей непосредственно Конституционным Судом, исключение нормы об освобождении судьи "за нарушение присяги", введение института конституционной жалобы", - говорится в решении Комиссии.

Как известно, проектом закона предлагается нормы о порядке организации и деятельности КСУ, статуса судей Конституционного Суда, устанавливаются нормы относительно оснований и порядка обращения в Суд, процедуры рассмотрения им дел и исполнение решений суда.

Законопроект вводит конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда, которым предусмотрено, что президент, Верховная Рада, съезд судей формировать конкурсные комиссии, члены которых должны быть юристами с признанным уровнем компетенции.

Каждая Конкурсная комиссия по результатам анализа информации о кандидатах и проведения собеседований давать рекомендации субъекту назначения.

Проект закона также вводит институт конституционной жалобы. Конституционный Суд будет действовать в составе коллегий, Сената или Палаты.

В рамках коллегий решаться вопрос об открытии конституционного производства.

Сената рассматривать вопрос по индивидуальной конституционной жалобой лица.

Большая палата в полном составе судей КСУ будет решать вопрос о конституционности законов.

Украинская правда

Темы: суд Конституционный Суд Европа
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