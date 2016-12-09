Венецианская комиссия поддержала новый закон о КС

Венецианская комиссия поддержала разработанный экспертами Совета по вопросам судебной реформы при президенте Украины проект закона "О Конституционном суде Украины".



Об этом говорится в сообщении администрации президента.



В заключении Венецианской комиссии отмечается, что "проект Закона, имплементирует изменения в Конституцию, является значительным шагом вперед во внедрении европейских стандартов в конституционной юстиции".



"Комиссия приветствует конкурсный отбор судей, принятия судьями присяги непосредственно перед Конституционным судом, установление временных границ для отбора и назначения судей, освобождение судей непосредственно Конституционным Судом, исключение нормы об освобождении судьи "за нарушение присяги", введение института конституционной жалобы", - говорится в решении Комиссии.



Как известно, проектом закона предлагается нормы о порядке организации и деятельности КСУ, статуса судей Конституционного Суда, устанавливаются нормы относительно оснований и порядка обращения в Суд, процедуры рассмотрения им дел и исполнение решений суда.



Законопроект вводит конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда, которым предусмотрено, что президент, Верховная Рада, съезд судей формировать конкурсные комиссии, члены которых должны быть юристами с признанным уровнем компетенции.



Каждая Конкурсная комиссия по результатам анализа информации о кандидатах и проведения собеседований давать рекомендации субъекту назначения.



Проект закона также вводит институт конституционной жалобы. Конституционный Суд будет действовать в составе коллегий, Сената или Палаты.



В рамках коллегий решаться вопрос об открытии конституционного производства.



Сената рассматривать вопрос по индивидуальной конституционной жалобой лица.



Большая палата в полном составе судей КСУ будет решать вопрос о конституционности законов.



Украинская правда