Венецианская комиссия поддержала новый закон о КС
Венецианская комиссия поддержала разработанный экспертами Совета по вопросам судебной реформы при президенте Украины проект закона "О Конституционном суде Украины".
Об этом говорится в сообщении администрации президента.
В заключении Венецианской комиссии отмечается, что "проект Закона, имплементирует изменения в Конституцию, является значительным шагом вперед во внедрении европейских стандартов в конституционной юстиции".
"Комиссия приветствует конкурсный отбор судей, принятия судьями присяги непосредственно перед Конституционным судом, установление временных границ для отбора и назначения судей, освобождение судей непосредственно Конституционным Судом, исключение нормы об освобождении судьи "за нарушение присяги", введение института конституционной жалобы", - говорится в решении Комиссии.
Как известно, проектом закона предлагается нормы о порядке организации и деятельности КСУ, статуса судей Конституционного Суда, устанавливаются нормы относительно оснований и порядка обращения в Суд, процедуры рассмотрения им дел и исполнение решений суда.
Законопроект вводит конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда, которым предусмотрено, что президент, Верховная Рада, съезд судей формировать конкурсные комиссии, члены которых должны быть юристами с признанным уровнем компетенции.
Каждая Конкурсная комиссия по результатам анализа информации о кандидатах и проведения собеседований давать рекомендации субъекту назначения.
Проект закона также вводит институт конституционной жалобы. Конституционный Суд будет действовать в составе коллегий, Сената или Палаты.
В рамках коллегий решаться вопрос об открытии конституционного производства.
Сената рассматривать вопрос по индивидуальной конституционной жалобой лица.
Большая палата в полном составе судей КСУ будет решать вопрос о конституционности законов.
Украинская правда
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