Сына судьи назначили в департамент Кононенко-Грановского

Сына заместителя председателя Апелляционного суда города Киева Виктора Глиняного Сергея назначили в так называемый департамент Кононенко-Грановского – департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики.

Об этом на своей странице в facebook написал адвокат Роман Васильняк.

Эта же информация следует из сообщения на сайте Генеральной прокуратуры. Так, в разделе "Назначения" за 29 декабря 2016 года написано: "Глиняный Сергей Викторович заместитель начальника информационно-аналитического отдела Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики".

Как известно, президент Петр Порошенко 24 августа присвоил классный чин государственного советника юстиции 3 класса начальнику Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимиру Гуцуляку.

Этот департамент ГПУ считается подконтрольным двум депутатам от БПП – Игорь Кононенко и Александру Грановскому. Именно этот департамент принимал участие в нашумевшем конфликте с сотрудниками НАБУ.

Украинская правда