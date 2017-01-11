Украинцев предупредили о метелях и скользких дорогах

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Среда, 11 января 2017, 16:28

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в отдельных регионах Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Указывается, что до конца суток 11 января в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму порывы ветра 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, на дорогах гололедица.

"В Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег и мокрый снег", - сказано в сообщении.

В то же время в ДСНС заявляют, что 12 января на дорогах Киева ожидается гололедица, в Карпатах, днем и в Харьковской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра 15-20 м/с.

Как известно, в Украине наблюдаются неблагоприятные погодные условия. В частности, из-за непогоды в Одесской области было закрытым движение для всех видов транспорта на дороге М-15 Одесса – Рении.

Украинская правда

Темы: погода Украина
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