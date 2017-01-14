Экс-командир "Торнадо" из СИЗО заявил, что не отрезал ухо подчиненному

Арестованный экс-командир роты "Торнадо" Руслан Онищенко уверяет, что не отрезал ухо своему бывшему подчиненному - Максиму Глебову.

Об этом экс-командир "Торнадо" сообщил в комментарии "Громадському".

Онищенко утверждает, что пытался осмотреть рану и вытереть кровь.

"Я пытался понять, что делать. Я вытирал кровь, чтобы увидеть рану и понять, что нужно: тряпка, снег или перекись водорода", - сказал Онищенко.

Ранее в сети было опубликовано видео из Лукьяновского СИЗО, на котором видно, что Онищенко, вероятно, отрезает ухо своему бывшему подчиненному.

Ранее Комбат "Торнадо" Онищенко заявил, что Глебов сам себе отрезал ухо и решил нанести себе увечья из-за "эмоций после суда".

Адвокат Владимир Якимов заявлял, что Глебов отрезал себе ухо якобы из-за издевательств майора Лукьяновского СИЗО.

11 января в Киеве произошли столкновения между заключенными и охраной в Лукьяновском СИЗО. Позже стало известно, что один из "торнадовцев" Максим Глебов отрезал себе ухо.