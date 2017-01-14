Экс-командир "Торнадо" из СИЗО заявил, что не отрезал ухо подчиненному
Арестованный экс-командир роты "Торнадо" Руслан Онищенко уверяет, что не отрезал ухо своему бывшему подчиненному - Максиму Глебову.
Об этом экс-командир "Торнадо" сообщил в комментарии "Громадському".
Онищенко утверждает, что пытался осмотреть рану и вытереть кровь.
"Я пытался понять, что делать. Я вытирал кровь, чтобы увидеть рану и понять, что нужно: тряпка, снег или перекись водорода", - сказал Онищенко.
Ранее в сети было опубликовано видео из Лукьяновского СИЗО, на котором видно, что Онищенко, вероятно, отрезает ухо своему бывшему подчиненному.
Ранее Комбат "Торнадо" Онищенко заявил, что Глебов сам себе отрезал ухо и решил нанести себе увечья из-за "эмоций после суда".
Адвокат Владимир Якимов заявлял, что Глебов отрезал себе ухо якобы из-за издевательств майора Лукьяновского СИЗО.
11 января в Киеве произошли столкновения между заключенными и охраной в Лукьяновском СИЗО. Позже стало известно, что один из "торнадовцев" Максим Глебов отрезал себе ухо.
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це, безумовно, деградація правоохоронної системи.
Воїни АТО кожний день ризикують своїм життям, - заявляють, що вони не змогли б бути працівниками пенітенціарної служби - навіть простими наглядачами в тюрмі. Воюючи на фронті, видно де ворог. В тюрмі ж сьогодні постійно сидять судді засівальники, високопосадовці, корупційні політики, генерали, полковники, прапорщики ... Наглядач ходить по коридору, наглядає, а вони там ситі і мучаться від своєї проф. бездіяльності, ще й потребують до себе людського, душевного ставлення від наглядачів.
Потрібно провести конкурс. Якщо воїн АТО душевний, то він справиться з цією роботою.