Охендовский прибыл на допрос в НАБУ

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом передают в понедельник "Українські новини".

"Меня пригласили повесткой вместе с моими адвокатами на одновременный допрос", – сказал Охендовский.

При этом глава ЦИК сказал, что не знает, с кем должен состояться его одновременный допрос.

Охендовский считает, что дело против него сфабриковано, и впоследствии может быть вынесен только оправдательный приговор.

По его словам, накануне суд обязал Генеральную прокуратуру расследовать давление на него.