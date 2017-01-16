Охендовский прибыл на допрос в НАБУ

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Понедельник, 16 января 2017, 14:46

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом передают в понедельник "Українські новини".

"Меня пригласили повесткой вместе с моими адвокатами на одновременный допрос", – сказал Охендовский.

При этом глава ЦИК сказал, что не знает, с кем должен состояться его одновременный допрос.

Охендовский считает, что дело против него сфабриковано, и впоследствии может быть вынесен только оправдательный приговор.

По его словам, накануне суд обязал Генеральную прокуратуру расследовать давление на него.

Темы: ЦИК НАБУ
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IP: 46.119.253.---Evgen Loyko16.01.2017 17:15
Интеерсно, кого на этот раз Сытник будет пытаться следать виноватым, что бы оправдаться за то что очередное громко начатое дело разваливается?)
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