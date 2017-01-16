Розенко божится, что власть не повысит пенсионный возраст

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Понедельник, 16 января 2017, 15:49

Действующее правительство и действующая власть не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста.

Об этом в интервью 5 каналу заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба КМУ.

"Я хочу вам сказать о том, что у нас нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в меморандуме с МВФ, ни в наших обязательствах перед другими институтами. И хочу вам сказать, я убежден, что нынешнее правительство и нынешняя власть не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста", - сказал он.

"Я просто всем напомню, повышение пенсионного возраста для женщин продолжается и сейчас, постепенно. И это является следствием той реформы, которую провел в свое время Янукович-Азаров в 2011 году. И как вы видите, повышение пенсионного возраста никоим образом положительно не повлияло на дефицит бюджета пенсионного фонда, он по сравнению с 2011 годом существенно вырос. Если тогда он составлял примерно 40 млрд гривен, то сегодня это свыше 140 млрд гривен дотации бюджета пенсионного фонда. То есть в результате повышения пенсионного возраста дефицит бюджета пенсионного фонда не уменьшился, а увеличился", - отметил Розенко.

По его словам, это показывает, что проблема Пенсионного фонда заключается вовсе не в вопросе повышения пенсионного возраста, а в низких доходах.

"Нет и не может в стране, где 50% работающих граждан не платят налоги или не платят их в полном объеме, быть высоких пенсий. Не могут быть высокие пенсии в стране, где размер легальных зарплат абсолютно мизерный, потому-что  пенсия - это производная от зарплаты. Поэтому еще раз вынужден подчеркнуть, что мы надеемся от повышения зарплат в Украине, от повышения минимальной зарплаты вдвое - до 3200 гривен - в том числе и серьезного эффекта и дополнительного ресурса в Пенсионный фонд", - подытожил Розенко.

Как известно, в последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, который есть в распоряжении ЭП, МВФ установил новый срок проведения пенсионной реформы - конец марта 2017 года. Действующий проект меморандума предусматривал принятие закона о пенсионной реформе до конца декабря прошлого года. Этого не произошло, потому МВФ ужесточил требования.

Маяк предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин - на шесть месяцев после 2021 года, до тех пор, пока для обеих пенсионный возраст достигнет 63 лет - в 2027 году

Экономическая правда

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IP: 188.163.1.---Zachary16.01.2017 16:33
Да повышайте смело, все равно с такой пенсией геноцид нации!, а так хоть забьют на пенсию и будут зарабатывать больше и жить дольше! А для популистов исчезнет часть электората которыми обычно играют и обещают золотые горы! А людям советую прочесть маленькую книжечку "самый богатый человек в Вавилоне" или послушать есть онлайн, там четкие правила как сделать так что бы в старости не нуждается в деньгах! Самый простой способ откладывайте деньги переводя их в доллары!))))
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