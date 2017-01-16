Во вторник в Украине сухо, но морозно

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Понедельник, 16 января 2017, 16:06

Во вторник 17 января по всей Украине сохранится сухая и морозная погода.

Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра в понедельник.

Так, в западных, центральных и северных областях днем температура будет колебаться от -3 до -6, а ночью опускаться до -13. Осадков не предвидится.

На востоке страны осадков также не ожидается, температура днем -1 +1, ночью -4 -6 градусов ниже нуля.

 
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В Южных областях (Одесской, Николаевской, Херсонской и в Крыму) днем температура будет держаться на отметке -2 -4, ночью – опускаться до -6. В Крыму ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега.

В Киеве во вторник днем -2 -4, ночью -9 -11 градусов, без осадков.

Украинская правда

Темы: погода Украина
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