Умер астронавт, последним побывавший на Луне

В США скончался астронавт Юджин Сернан, член экспедиции "Апполон-17", в рамках которой состоялась шестая высадка людей на Луну, ему было 82 года.

Об этом сообщает NASA.

We are saddened by the loss of retired NASA astronaut Gene Cernan, the last man to walk on the moon. https://t.co/Q9OSdRewI5 pic.twitter.com/gPdFTnXF2C