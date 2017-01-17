Умер астронавт, последним побывавший на Луне

В США скончался астронавт Юджин Сернан, член экспедиции "Апполон-17", в рамках которой состоялась шестая высадка людей на Луну, ему было 82 года.

Об этом сообщает NASA.

We are saddened by the loss of retired NASA astronaut Gene Cernan, the last man to walk on the moon. https://t.co/Q9OSdRewI5 pic.twitter.com/gPdFTnXF2C — NASA (@NASA) 16 січня 2017 р.

Сернан трижды побывал в космосе: в качестве пилота во время миссии "Джемини 9А", потом — пилота лунного модуля в экспедиции "Апполон-10".

В 1972 году Сернан возглавил миссию "Апполон-17", и стал одиннадцатым человеком, ступившим на поверхность естественного спутника земли.

"Апполон-17" стала последней пилотируемой экспедицией на Луну, с тех пор люди на поверхность спутника не высаживались.