Умер астронавт, последним побывавший на Луне

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Вторник, 17 января 2017, 02:23

В США скончался астронавт Юджин Сернан, член экспедиции "Апполон-17", в рамках которой состоялась шестая высадка людей на Луну, ему было 82 года.

Об этом сообщает NASA.

Сернан трижды побывал в космосе: в качестве пилота во время миссии "Джемини 9А", потом — пилота лунного модуля в экспедиции "Апполон-10".

В 1972 году Сернан возглавил миссию "Апполон-17", и стал одиннадцатым человеком, ступившим на поверхность естественного спутника земли.

"Апполон-17" стала последней пилотируемой экспедицией на Луну, с тех пор люди на поверхность спутника не высаживались.

Темы: США космос
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Комментарии — 2
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IP: 185.23.164.---brs17.01.2017 10:11
diglv2:
Земля взагалі існує тількі на 3-ох слоненятах.
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IP: 194.44.215.---diglv217.01.2017 09:02
ніякі америкоси на місяці не були, афера чистої води
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