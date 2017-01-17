Сотни американских морских пехотинцев высадились в Норвегии

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Вторник, 17 января 2017, 03:23

Впервые со времен Второй мировой войны около 300 американских морских пехотинцев высадились в Норвегии, раздражая Россию.

Об этом пишет Reuters.

Хотя высадка американских войск в Норвегии совпадает по времени с отправкой нескольких тысяч военных США в Польшу, норвежские чиновники отвергают какую-либо связь этого события с российской угрозой.

Американские войска будут оставаться в Норвегии в течение года.

По словам представителя норвежской армии, которая будет принимать морскую пехоту США на военной базе близ города Тронхейм за 1500 км от границы с Россией, заявил, что американцы будут учиться вести боевые действия в условиях зимы.

"В течение первых четырех месяцев они будут проходить базовые зимнее тренировки, они научатся справляться с лыжами и выживать в арктических условиях. Это не касается России или текущей ситуации", - заявил он.

Он добавил, что в марте морпехи примут участие в учениях Joint Viking, к которым также присоединятся британские войска.

В то же время, в посольстве России в Осло не понимают для чего американские войска прибыли в Норвегию.

"Принимая во внимание многочисленные заявления норвежских чиновников об отсутствии угрозы со стороны России для Норвегии, мы хотели бы понять, для каких целей они так ... хотят увеличить свой военный потенциал, в частности, путем дислокации американских войск?", - заявили в посольстве.

Пресс-секретарь норвежского министерства обороны также сообщил, что прибытие американских морских пехотинцев не имеет никакого отношения к обеспокоенности по поводу России.

Однако, в 2014 году в интервью Reuters, министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сорейде заявил, что аннексией Крыма Россия показала, что имеет возможность и будет использовать военные средства для достижения политических целей.

Темы: Норвегия США Росcия
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