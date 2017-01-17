Ле Пен вновь заявила, что признает Крым российским

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Вторник, 17 января 2017, 03:41

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в очередной раз пообещала признать Крым частью России.

На этот раз она заявила об этом в интервью газете "Известия", пишет РБК.

"Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским", - заявила она.

Об этом же она говорила и 3 января в интервью BFMTV. Тогда она Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не была незаконной", поскольку она убеждена, что на референдуме "люди проголосовали за то, чтобы присоединиться к России".

В связи с этим Служба безопасности Украины направила письмо в МИД по поводу запрета въезда кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен в Украину.

Темы: Крым аннексия Росcия Франция
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Комментарии — 6
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IP: 185.23.164.---brs17.01.2017 10:08
Sergio_S:
забув крапку поставити після "русские" :)
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IP: 185.23.164.---brs17.01.2017 10:06
як то пофіг що хто заявив.
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IP: 193.46.66.---Sergio_S17.01.2017 09:36
Aleks Garanichev:
русские других национальностей
Шедевр!
Пеши исчо
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IP: 85.140.56.---Aleks Garanichev17.01.2017 08:16
а чего ей ещё сказать ,ведь в Крыму не марсиане живу,т а русские других национальностей проживающих в бывшем СССР они просто не знают
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IP: 91.225.121.---DND17.01.2017 07:34
У Франції теж є свої крими, окрім цього влада повинна, тільки но Ле Пен ляпне про Крим тутже вліпить санкції щодо їх товарів. Тобто, вирішувати проблеми у разі їх виникнення, а готувати адекватну відповідь повинні вже зараз, А не сидіти сиднями.
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