Ле Пен вновь заявила, что признает Крым российским

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в очередной раз пообещала признать Крым частью России.

На этот раз она заявила об этом в интервью газете "Известия", пишет РБК.

"Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским", - заявила она.

Об этом же она говорила и 3 января в интервью BFMTV. Тогда она Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не была незаконной", поскольку она убеждена, что на референдуме "люди проголосовали за то, чтобы присоединиться к России".

В связи с этим Служба безопасности Украины направила письмо в МИД по поводу запрета въезда кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен в Украину.